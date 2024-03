Tchad - La 34e édition de la SENAFET à Ati : Un événement incontournable pour les femmes du Batha

Le thème de cette année était "Femmes et défis de la 5ème République" avec un accent sur "La participation des femmes aux processus électoraux post-transition". Lors de son allocution, Basmate Souleymane Aguide, représentante du comité d'organisation, a remercié toutes les femmes de la province du Batha, en particulier celles de l'Ati, de s'être réunies pour partager diverses expériences et réfléchir sur les progrès réalisés, les défis existants et les progrès futurs dans la période post-transition.



Diverses activités socio-éducatives ont également été organisées. Les femmes ont formulé des recommandations au gouvernement tchadien, notamment la construction d'un centre provincial, le soutien aux femmes par le biais de projets générateurs de revenus et la présence de sages-femmes et de gynécologues dans la province. Elles ont également demandé la création d'un fonds dédié à l'organisation du SENAF et ont manifesté leur soutien aux plus hautes autorités du pays.



Le gouverneur général Ahmat Goukouni Mourali a exhorté les femmes du Batha à reconnaître et à utiliser leurs forces individuelles et collectives, leur potentiel et leur force productive. Il a également lancé un appel à tous les dirigeants, à différents niveaux, pour qu'ils soutiennent l'engagement des femmes. La cérémonie a été marquée par un grand défilé, réunissant des femmes et des jeunes filles de divers milieux socioprofessionnels, notamment des femmes cadres, des membres de la société civile, des commerçantes, des étudiantes et des lycéennes.