Tchad : La CASAC intensifie sa campagne de sensibilisation pour la paix et le vivre ensemble

Sous la conduite de son Président, Mahmoud Ali Seïd, les ambassadeurs de la CASAC ont rencontré les populations des quartiers Zafaye, Machaga, Dinguessou, et Angabo. Leur message portait sur l'unité nationale et la paix, mettant en avant les valeurs de solidarité et de tolérance.

Appel à l'Unité Mahmoud Ali Seïd a encouragé les Tchadiennes et Tchadiens à cultiver l'amour du prochain et le pardon, soulignant que la paix est essentielle pour le développement du pays.

Poursuite de la Caravane La caravane de sensibilisation se poursuivra dans les jours à venir, visant à toucher toutes les couches de la société. L'objectif est de sensibiliser la population sur l'importance de la paix et du vivre ensemble, afin que chacun devienne un ambassadeur de ces valeurs essentielles.