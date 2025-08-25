Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Police nationale participe à une action de reboisement pour la santé et le climat


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


Dans le cadre du Pré-Forum de Rassemblement Planétaire sur la Santé et le Climat, une activité de plantation d'arbres a été organisée ce 25 août 2025 au Commissariat de Police Nationale n°2 de N'Djari.


Tchad : La Police nationale participe à une action de reboisement pour la santé et le climat


 

Une action en lien avec les Objectifs de développement durable

 
L'événement a réuni plusieurs responsables de la Police nationale, dont le Directeur de la Santé de la Police, Timane Hamid Borgo. Cette action de reboisement vise à contribuer directement à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), notamment les ODD 13 (Action pour le climat), 15 (Vie terrestre) et 6 (Eau propre et assainissement).

 
Cette initiative sert de prélude au Forum de Rassemblement Planétaire sur la Santé et le Climat, qui se tiendra à N'Djamena du 16 au 18 octobre 2025.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/08/2025

Tchad : Les dépôts de dossiers de concours pour l'enseignement supérieur se poursuivent

Tchad : Les dépôts de dossiers de concours pour l'enseignement supérieur se poursuivent

Tchad : Les réalités contrastées des femmes au foyer Tchad : Les réalités contrastées des femmes au foyer 25/08/2025

Populaires

Tchad : Le préfet de la Grande Sido met de l'ordre au marché à bétail de Danamadji

24/08/2025

Tchad : Un employé du Radisson Blu assassiné à N'Djamena

25/08/2025

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink

25/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink

Tchad : L'école publique à la croisée des chemins Tchad : L'école publique à la croisée des chemins 25/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter