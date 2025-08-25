Tchad : La Police nationale participe à une action de reboisement pour la santé et le climat





Une action en lien avec les Objectifs de développement durable

L'événement a réuni plusieurs responsables de la Police nationale, dont le Directeur de la Santé de la Police, Timane Hamid Borgo. Cette action de reboisement vise à contribuer directement à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), notamment les ODD 13 (Action pour le climat), 15 (Vie terrestre) et 6 (Eau propre et assainissement).





Cette initiative sert de prélude au Forum de Rassemblement Planétaire sur la Santé et le Climat, qui se tiendra à N'Djamena du 16 au 18 octobre 2025.