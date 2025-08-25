Tchad : Campagne de sensibilisation contre le choléra à Abéché





L'objectif de cette campagne est d'éduquer la population sur les dangers du choléra et les méthodes de prévention. Les agents ont notamment partagé des conseils pratiques sur l'hygiène personnelle, le lavage fréquent des mains et l'importance de consommer de l'eau potable.





L'initiative a souligné que la participation active de la communauté est essentielle pour enrayer la propagation de l'épidémie. Les organisateurs ont rappelé aux habitants de respecter les consignes d'hygiène quotidiennes pour se protéger et protéger leurs familles.