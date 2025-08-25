Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Campagne de sensibilisation contre le choléra à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 25 Août 2025


Face à l'épidémie de choléra dans l'État de Wadai, la Plateforme des organisations de la société civile (POSOC) a lancé une campagne de sensibilisation. En collaboration avec la Délégation à la santé publique, l'initiative a ciblé les visiteurs de l'ancien marché du bétail et du marché de Kabartou à Abéché.


  L'objectif de cette campagne est d'éduquer la population sur les dangers du choléra et les méthodes de prévention. Les agents ont notamment partagé des conseils pratiques sur l'hygiène personnelle, le lavage fréquent des mains et l'importance de consommer de l'eau potable.

 
L'initiative a souligné que la participation active de la communauté est essentielle pour enrayer la propagation de l'épidémie. Les organisateurs ont rappelé aux habitants de respecter les consignes d'hygiène quotidiennes pour se protéger et protéger leurs familles.


