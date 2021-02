Tchad : La CASCIDHO forme des observateurs électoraux au Borkou

La Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO) organise depuis ce 18 février au Centre de formation technique et professionnelle de la ville de Faya, une campagne d'éducation civique et électorale, couplée à une session de formation des observateurs électoraux du Borkou. Cette campagne d'éducation civique et électorale et la session de formation des observateurs électoraux pour l'élection présidentielle d'avril 2021 a pour objectif d’éveiller toutes les parties prenantes.



Le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye, a rappelle qu'à travers cette campagne, la CASCIDHO entend participer dans la sensibilisation des acteurs politiques des organisations de la société civile et de la population à œuvrer pour une campagne électorale calme. Dans le même élan, la CASCIDHO a initié une session de formation de 100 observateurs électoraux pour la province du Borkou. Ils seront déployés sur le terrain lors du scrutin présidentiel, pour veiller au respect des règles de transparence de l'opération de vote.



Abakar Hissein Didigui, secrétaire général de la province du Borkou, affirme que cette initiative intègre la volonté et les actions du gouvernement tchadien. Enfin, il a invité les bénéficiaires de la formation à être attentifs pour mener à bien leur mission sur le terrain.