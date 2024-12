Tchad : La CNAS valide les listes des bénéficiaires économiquement démunis à Abéché

Organisé par la Caisse Nationale d’Assurance Santé (CNAS), cet atelier a réuni les chefs de quartiers et les responsables des centres de santé du district sanitaire d’Abéché. L’objectif principal était d’examiner la fiabilité des noms figurant sur la liste provisoire des bénéficiaires économiquement démunis.



Le représentant du maire de la ville d’Abéché, Abdelkerim Doungous, a exprimé sa gratitude envers la direction de la CNAS pour avoir choisi Abéché comme cadre de cette importante initiative au profit de la population.



Le directeur général de la CNAS, Sing Aybé Barnabas, a rappelé l’importance de la couverture santé universelle dans le renforcement du système de santé tchadien. Il a également expliqué que cet atelier marque une étape clé dans la mise en œuvre du projet, en procédant à la validation communautaire des listes des personnes concernées.



Lors de l’ouverture des travaux, le représentant du gouverneur du Ouaddaï, Maki Ahmat Koubar, a souligné que la mise en œuvre de la couverture santé universelle représente un pilier fondamental pour consolider les bases du système de santé national.



Cet atelier d’une journée a rassemblé une soixantaine de participants, dont des chefs de quartiers et des responsables des centres de santé, témoins de cette démarche participative visant à garantir l’équité et l’efficacité dans l’identification des bénéficiaires.