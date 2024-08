Tchad : La CNDH réfute les accusations de mauvaise gestion et défend son indépendance

Suite aux récentes allégations diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a tenu une Assemblée Plénière Extraordinaire ce mardi 13 août 2024, dans l'enceinte de sa direction générale. Cette réunion visait à éclaircir la position de l'institution face aux accusations de graves défaillances dans son fonctionnement.



Dans sa déclaration, le Rapporteur Général, Rotta Dingamadji Carlos, a rappelé que la CNDH, régie par les principes de Paris, met un point d'honneur à respecter les critères d'indépendance, d'autonomie, et de pluralisme. Il a également souligné que la nouvelle équipe de la CNDH, en fonction depuis le 15 mars 2024, s'efforce de respecter ces principes essentiels.



Guidée par les principes de démocratie et de transparence, la CNDH réaffirme son engagement à accomplir son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme en toute liberté et impartialité. L'Assemblée Plénière a fermement rejeté les accusations de mauvaise gestion administrative et financière, les qualifiant de non fondées et de tentatives de déstabilisation.



La CNDH a exprimé sa solidarité avec les membres du Bureau Exécutif et les autres agents de l'institution, injustement ciblés par les critiques sur les réseaux sociaux et dans certains médias. L'Assemblée a également salué la réforme administrative en cours, qui vise à doter l'institution d'un personnel qualifié, compétent et intègre, pleinement engagé au service des droits de l'homme.



Enfin, la CNDH a exprimé sa satisfaction quant aux partenariats établis avec les institutions étatiques et les Organisations de la Société Civile, ainsi qu'au soutien des partenaires techniques et financiers. Elle a également souligné la reconnaissance croissante de son rôle par la population, qui sollicite de plus en plus ses services.