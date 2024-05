Tchad : La CRT du Ouaddaï prépare la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge

Hassan Abdoulaye Hassan a indiqué que le 8 mai de chaque année, date correspondant à la naissance d'Henry Dunant, père fondateur de la Croix-Rouge, le Mouvement Croix-Rouge célèbre cette journée à travers le monde. C'est une occasion de réaffirmer l'engagement des volontaires envers une humanité commune et de réfléchir sur les Principes fondamentaux du Mouvement.



Le secrétaire général a ensuite présenté les activités prévues par le Comité provincial du Ouaddaï, qui sont multiples. Il a cité, entre autres, des émissions radio qui mettront en lumière les actions de la Croix-Rouge à travers le pays et la province, soulignant ainsi leur mission humanitaire. Une assistance essentielle sera également apportée aux femmes malades de fistule obstétricale, se traduisant par des actions concrètes visant à soulager leur souffrance et à offrir un soutien psychologique aux vulnérables. La sensibilisation à l'assainissement et au lavage des mains est également prévue, convaincus que l'éducation et la promotion de l'hygiène sont des piliers fondamentaux pour améliorer la santé et le bien-être des communautés. Une grande parade traversera la ville d'Abéché, en vue de renforcer la visibilité de la Croix-Rouge au sein de la communauté. Enfin, la journée sera clôturée par une grande cérémonie mettant en lumière l'engagement de nos volontaires, partenaires et bénéficiaires, une occasion de célébrer les actions humanitaires qui font la différence dans la vie de millions de personnes à travers le monde.



Hassan Abdoulaye Hassan a enfin invité tous les médias à se joindre à eux pour soutenir ces initiatives et renforcer leur engagement envers l'humanité. "Ensemble, nous pouvons transformer des vies, apporter de l'espoir et construire un avenir meilleur pour tous", a-t-il conclu.