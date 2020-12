Tchad : La CTDDH dénonce le massacre de Tchawtchaw, dans le Wadi Fira

Dans un communiqué rendu public ce 29 décembre 2020 à Ndjamena, la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) se dit profondément horrifiée par les massacres perpétrés le 26 décembre 2020 par des individus armés dans le village de Tchawtchaw, dans les environs de Birak (Dar Tama), dans le Wadi Fira.

Il faut rappeler que ces événements sanglants avaient commencé quand deux communautés (Tama et Zakhawa), avaient chacune constaté la mort suspecte d’un des leurs. C’est ainsi que pour se venger, l'une des parties en belligérance s'organise et procède à une attaque du village Tama, dans les environs de Birak où vit une population composée d’hommes, de femmes et d’enfants.



« La CTDDH dénonce un massacre aveugle perpétré avec des moyens disproportionnés ; massacre au cours duquel des moyens de l'Etat ont été utilisés ; en l'occurrence des mitrailleuses lourdes montées sur 4 véhicules militaires. La CTDDH déplore une fois de plus des pertes humaines et des blessés : le bilan de cette attaque est de 10 morts et 12 blessés dont un nourrisson, côté villageois et 4 morts du côté des assaillants », dit le communique de presse signé par six responsables du comité exécutif de la CTDDH. La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme rappelle par ailleurs au public que la zone de Dar Tama est souvent victime de massacres récurrents.



Cela étant, « elle exige des autorités le respect des textes de la République en observant une stricte neutralité dans des conflits intercommunautaires. Les autorités doivent garantir la sécurité des biens et des personnes et de n'agir que pour s’interposer entre les belligérants afin de faire cesser le conflit ». Enfin, la CTDDH estime que les autorités « ne doivent aucunement prendre parti en utilisant des moyens de l'Etat contre une communauté ».