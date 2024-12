Tchad : La CTDDH exige l'abrogation immédiate des mesures restrictives de la HAMA

Dans un contexte où les plateformes numériques jouent un rôle crucial dans le partage d'informations et la participation citoyenne, de telles limitations risquent de réduire au silence les voix critiques et d'affaiblir les mécanismes de redevabilité, piliers d'une gouvernance transparente et démocratique.



Nous rappelons que la liberté de la presse et la liberté d'expression sont des droits garantis par la loi fondamentale du pays, ainsi que par les engagements internationaux dont leTchad est signataire.



La CTDDH exige :



1. L’abrogation immédiate des mesures restrictives qui compromettent la production audiovisuelle en ligne et portent atteinte à la liberté d’expression.

2. Des garanties légales pour protéger les journalistes, producteurs de contenus et citoyens contre toute forme de répression ou de censure injustifiée.



La CTDDH rappelle que toute initiative visant à encadrer les médias et la production audiovisuelle doit se conformer aux principes de proportionnalité et de nécessité, en veillant à ne pas entraver les libertés fondamentales. Nous appelons, par ailleurs, le gouvernement tchadien à honorer ses engagements constitutionnels et internationaux à surveiller de près toute tentative de restriction des libertés publiques au Tchad.



La CTDDH réitère son engagement indéfectible en faveur de la protection des droits humains au Tchad. Nous demeurons mobilisés pour défendre un espace public ouvert, inclusif et respectueux de la diversité des opinions, condition essentielle à la paix et au développement.



Fait à N’Djamena le 13 décembre 2024



Pour le Comité Exécutif de la CTDDH

Le Secrétaire Général Adjoint

Ibrahim Mahamat Ibrahim