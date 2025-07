Tchad : La Communauté U-Report de Moussoro commémore la Journée Internationale Nelson Mandela

La communauté a organisé plusieurs activités tout au long de la journée, notamment une marche de 67 minutes. Ce nombre symbolique représente les 67 années durant lesquelles Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité, en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, et combattant inlassable contre l'apartheid.





Les U-Reporters ont également procédé à la plantation d'arbres, un geste symbolisant la croissance, la vie et la durabilité. La journée s'est conclue par une conférence-débat autour du thème "La lutte contre la pauvreté et les inégalités est toujours entre nos mains". Coordonnés par Ali Mahamat Ahmat, Coordonnateur des U-Reporters Moussoro, les échanges ont été fructueux, chaque participant ayant pu apporter sa contribution par son opinion et sa pensée libre.