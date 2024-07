Tchad : La Croix Rouge initie les professionnels des médias aux premiers secours

La Croix Rouge du Tchad, en collaboration avec la délégation du comité international de La Croix Rouge, organise un atelier du 02 juillet au 03 juillet, dans les locaux de la Maison de la Femme. Cet atelier porte sur la sensibilisation et la formation des hommes des médias, couplé à l'initiation aux premiers secours.



Le coordonnateur de la coopération CICR, Yawovi Adem Siekro dans son allocution, souligne que c'est pour la énième fois que La Croix Rouge organise ses activités avec les médias, dans le but d'expliquer ses actions, ses missions et initier les professionnels des médias dans les premiers secours.



Il rappelle que l'objectif de La Croix Rouge et du Croissant Rouge, est d'avoir au moins un secouriste dans chaque famille, qui puisse poser des actes qui sauve, avant l'arrivée des professionnels de la santé. Il réitère que c'est une fierté pour lui de travailler toujours avec les professionnels des médias, et que cette année La Croix Rouge et Le Croissant Rouge sont disposés à apporter assistance aux réfugiés retourner à l'est du Tchad.



Le secrétaire général de La Croix Rouge du Tchad, Doumkel Mbondobe, dans son discours, souligne que l'objectif de cette rencontre est d'initier les journalistes à des gestes qui sauvent. Il va dans le même sens, que les journalistes sont les partenaires de la CICR.



Cependant, selon lui, c'est grâce aux professionnels des médias et de la communication que les actions et les missions de La Croix Rouge et du Croissant Rouge sont vulgarisées. Il réitère que dans la vie quotidienne, les accidents, les catastrophes ne manquent pas, et quand cela arrive, c'est les journalistes les premiers à être sur les lieux.



De ce fait, pour lui, la formation sur les gestes qui sauvent permettra aux journalistes de faire le nécessaire sur le terrain, avant l'arrivée des professionnels de la santé.