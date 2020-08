Tchad : La FIFA assiste financièrement la Fédération tchadienne de football

L'instance mondiale du football a accordé à la Fédération tchadienne de football association (FTFA) une assistance financière pour soulager le football national affecté par le Covid-19. La cérémonie de remise des chèques a eu lieu lundi au siège de la FTFA.



La pandémie a occasionné d’énormes difficultés économiques, notamment les difficultés de paiement des salaires et des impôts. Pour soulager ces maux, la FIFA a octroyé à toutes les fédérations membres une aide financière d’un million de dollars.



La première moitié décaissée est répartie en trois catégories. Il s’agit des ligues provinciales (la ligue de N’Djaména incluse) qui reçoivent 64 millions de Fcfa, des clubs qui bénéficient de 164 millions de Fcfa et de la communauté de football qui empoche 47 millions de Fcfa.



La dernière catégorie susnommée renferme les écoles de football, les entraîneurs, les arbitres ou encore les anciennes gloires du football national vulnérables.



La deuxième tranche qui sera décaissée en janvier 2021 est soumise à des conditions dont la principale est l’organisation régulière des championnats.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Donga Ahmet Christian, qui a remis les chèques aux bénéficiaires les a exhorté à une utilisation efficiente afin de donner satisfaction à la FIFA, l’institution donatrice.