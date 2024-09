Tchad : La FIFA nomme Me Baba Ahmat Baba secrétaire général intérimaire de la FTFA

Me Baba Ahmat Baba est désigné en tant que secrétaire général par intérim de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), annonce la FIFA dans un courrier adressé au ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, M. Abakar Djarma Aumi.



Sa mission, comme précisé dans la lettre, est d'organiser rapidement une assemblée générale extraordinaire pour élire les membres des commissions électorales et de relancer le processus électoral depuis le début. Cela en vue de l'élection d'un nouveau conseil lors d'une seconde assemblée générale de la FTFA.