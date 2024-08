Tchad : La Fondation CHAMSAL-HOUDA soutient les initiatives économiques des femmes dans la région du Ouaddaï

Le premier champ de 2 hectares appartient à un groupement de femmes appelé Sabarna, qui cultive du mil. Le deuxième champ est cultivé en sésame par ce même groupement.



L'objectif de cette visite était de s'enquérir de l'évolution des travaux champêtres et d'encourager les initiatives des organisations féminines ayant bénéficié de l'appui de la fondation.



Mahamat Abderahim Chahata a salué les réalisations des organisations bénéficiaires et a affirmé que la fondation continue d'apporter son soutien à ceux qui ont la volonté d'accroître leurs productions.



Cet appui aux groupements et associations féminines s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Avant la saison des pluies, la fondation a assisté plusieurs groupements locaux.



Le chef du village de Batouma a exprimé la gratitude des organisations bénéficiaires envers la Fondation CHAMSAL-HOUDA pour son soutien indéfectible à leurs activités agricoles.



Cette visite témoigne de l'engagement de la Fondation CHAMSAL-HOUDA pour soutenir les initiatives économiques des femmes dans la région du Ouaddaï au Tchad.