Tchad : La Fondation CST offre un nouveau souffle à l'école de Gongo 2

Les nouvelles salles de classe, construites selon des normes modernes, sont dotées de tables-bancs et de tableaux. Elles peuvent accueillir environ 45 élèves, ce qui contribuera à réduire la surcharge dans les anciennes salles de classe du village.



Memndingar Akilas, vice-président de la Fondation CST, a souligné l'importance de l'éducation dans le développement des communautés rurales, en mettant un accent particulier sur la scolarisation des filles.



Abdelsami Mahamat Bachir, représentant du directeur de la Compagnie Sucrière du Tchad, a également reconnu que cette initiative renforce l'engagement de sa société et de la fondation envers le développement durable des communautés locales, affirmant que ces nouvelles salles symbolisent l'espoir et l'avenir des enfants.



Debalta Merci, représentant de l’inspecteur départemental de l’éducation nationale et de la promotion civique du Barh-Kôh, a exprimé sa satisfaction pour cette initiative, soulignant que ce cadre d'apprentissage amélioré aura un impact direct sur la qualité de l'enseignement.



Le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina, a remercié la Fondation CST et a exhorté les parents d’élèves à veiller sur ces nouvelles infrastructures scolaires.



La Fondation Compagnie Sucrière du Tchad n’en est pas à son premier projet de soutien à l'éducation dans les zones rurales. Depuis plusieurs années, elle multiplie les initiatives pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment à travers la construction d'infrastructures scolaires, le soutien à l'agriculture locale, et des actions en faveur de la santé publique. Les deux nouvelles salles de classe représentent un investissement d'environ 12 millions de Francs CFA.



La cérémonie s'est clôturée par une visite des nouvelles installations et des animations culturelles, témoignant de la joie et de l'espoir d'une meilleure réussite scolaire pour les enfants de ce village. Cette initiative marque un pas important vers l'amélioration de l'éducation dans la région et le bien-être des communautés locales.