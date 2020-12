Tchad : La Fondation Grand Cœur offre des kits et masques à la Coordination de riposte contre le Covid-19

5 000 kits de dépistage rapide au coronavirus et 25 730 masques chirurgicaux ont été remis ce jeudi à la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire par la Fondation Grand Cœur. Les dons de la société sud-coréenne BioSensor SD, constitué essentiellement des kits de dépistage au Covid-19 et celui de la Fondation Jack Ma, à travers l’organisation des premières Dames d’Afrique, constitué des masques chirurgicaux réceptionnés par la Fondation Grand Cœur, ont été remis à la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire par la secrétaire générale de la FGC.



En remettant officiellement les dons, la secrétaire générale de la Fondation a rappelé le rôle joué par son institution comme un bon nombre d’organisations de la société civile, aux côtés du gouvernement, pour contenir la propagation de cette pandémie. Elle a rappelé que ce énième soutien vient démontrer à suffisance, l’engagement citoyen de son organisation, sous la conduite de Mme Hinda Deby ITNO, Première dame du Tchad, pour appuyer les efforts du gouvernement dans la riposte contre le Covid-19.



Le coordonnateur national de riposte sanitaire, le Pr Choua Ouchemi, a remercié la Fondation Grand Cœur, pour cet important soutien. Pour lui, l’équipe médicale a approuvé l’utilisation du test « biosensor », et ce don vient à un moment opportun. Il a assuré la secrétaire générale de l’utilisation rationnelle de ces matériels.