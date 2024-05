Tchad : La Francophonie (OIF) prend acte de l'élection du candidat Mahamat Idriss Deby

L’OIF exhorte toutes les parties prenantes à éviter toute forme de violence et à préserver un climat apaisé à travers le dialogue et la concertation, ainsi qu’à recourir aux voies légales en cas de contestation des résultats provisoires. Ces résultats doivent refléter la volonté du peuple tchadien, ajoute La Francophonie.



L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.