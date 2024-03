Tchad : La HAMA annonce le retrait des fréquences à la Radio Duji-Lokar et dix-huit autres radios

La HAMA, en tant qu'organe régulateur des médias et de l'audiovisuel au Tchad, a pour mission principale de veiller au respect des normes et règlements en vigueur dans le domaine. Dans le cadre de cette mission, elle est habilitée à prendre des mesures lorsque les opérateurs ne respectent pas les obligations qui leur incombent.



Le retrait des fréquences accordées à la Radio Duji-Lokar et aux dix-huit autres radios est donc intervenu suite à un constat de non-respect des conditions d'exploitation fixées par la HAMA. Il s'agit là d'une mesure forte visant à garantir un fonctionnement optimal du paysage médiatique tchadien.



Cette décision soulève certainement des questions quant aux raisons qui ont conduit ces radios à ne pas exploiter efficacement leurs fréquences ou même cesser leur exploitation pendant plusieurs années. Il est important que les acteurs concernés s'expliquent sur ces manquements, afin que le public puisse comprendre les tenants et aboutissants de cette situation.



Il convient également de rappeler l'importance pour les médias et les opérateurs audiovisuels d'exercer leurs activités dans le respect scrupuleux des lois et réglementations en vigueur. Cela participe à garantir une information fiable, diversifiée et accessible à tous les citoyens tchadiens.