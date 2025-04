Tchad : La HAMA lance officiellement le Prix de l'Excellence en Journalisme édition 2025

Le porte-parole de la HAMA, Assimeh Hassan Helou, a souligné l'importance des médias dans le développement économique et social ainsi que dans l'animation du débat politique, essentiels pour une démocratie dynamique. Il a rappelé que la HAMA, en tant qu'organisme régulateur, organise ce prix pour encourager une information de qualité et contribuer à la professionnalisation des journalistes tchadiens.



Le Prix de l'Excellence en Journalisme 2025 récompensera des œuvres dans différentes catégories telles que la télévision, la radio, la presse écrite et les journaux en ligne. Les candidats éligibles doivent posséder la Carte d'Identité du Journaliste Professionnel (CIJP) valide. Cette année, le concours est ouvert aux reportages sur des sujets variés publiés ou diffusés entre le 1er janvier et le 15 novembre 2025.



Les dossiers de candidature peuvent être déposés dès maintenant et jusqu'au 15 novembre 2025. La cérémonie de remise des prix est prévue pour décembre 2025, où les journalistes les plus méritants seront honorés.