Tchad : La Jeunesse Tchadienne de la Diaspora soutient les sinistrés des inondations

Le président de la Jeunesse tchadienne de la diaspora, ISSA ANDIGUE MANASSE, natif de la région touchée, a exprimé sa solidarité envers les victimes en leur offrant divers matériels de premier secours, notamment des nattes, des savons, des brouettes, des bottes, des moustiquaires, des couvertures et 4 moto-pompes pour aider à l'évacuation des eaux.



Il a affirmé que ce geste ne serait pas le dernier et que son groupe continuera d'apporter son soutien aux communautés affectées par le changement climatique.



Lors de la réception du don, Karmal Parguet Serge a remercié la Jeunesse tchadienne de la diaspora au nom du comité départemental de gestion des inondations. Il a salué l'engagement du donateur, qui a bravé les intempéries pour être aux côtés des sinistrés, et a appelé d'autres bonnes volontés à emboîter le pas.



Le secrétaire général a ensuite remis les matériels au comité technique, en insistant sur la nécessité d'une distribution équitable pour répondre efficacement aux besoins des sinistrés.