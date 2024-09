Tchad : La Russie dit prendre les mesures nécessaires pour libérer ses ressortissants détenus à N'Djamena

« Les 19 et 21 septembre, les autorités tchadiennes ont arrêté trois citoyens russes à N'Djamena - M.A. Shugaley, S. Hasan Ali Suwaifan, E.I. Tsarev, et A.A. Denisevich, citoyen biélorusse. Le ministère russe des affaires étrangères a pris les mesures nécessaires pour assurer la libération rapide des Russes et des Biélorusses », peut-on lire dans la déclaration.



L'ambassade de Russie au Tchad a immédiatement contacté les autorités locales pour clarifier la situation. La partie russe travaille en étroite collaboration avec les autorités compétentes de N'Djamena et l'ambassadeur du Tchad à Moscou pour assurer leur libération, a ajouté le ministère.



Les collègues des sociologues Maxim Shugaley et Samer Suwaifan ont déclaré dimanche à Sputnik qu'ils étaient retenus à l'aéroport de la capitale tchadienne depuis le 19 septembre. Ils ont ajouté que Maxim Shugaley les avait contactés pour la dernière fois vers 12h00 GMT le même jour, disant qu'il n'avait pas été autorisé à franchir la frontière.