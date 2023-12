Tchad : "La Sagesse" du MPS encourage le vote "Oui" au Référendum du 17 décembre 2023

Sous la présidence d'honneur de Koubra Mahamat Hissein Itno, et en tant que membre de la coalition en faveur du "Oui" au référendum, un appel a été lancé aux populations de Koundoul et Mandjafa pour les inciter à voter "Oui" le 17 décembre pour adopter la nouvelle constitution. Koubra Hissein Mahamat Itno a souligné que le "Oui" représente l'engagement vers des institutions renforcées et davantage à l'écoute des citoyens.



Elle a mis en avant que la nouvelle constitution promet d'innover en assurant une représentation adéquate des Tchadiens dans les sphères politiques, administratives, militaires et culturelles. Une attention particulière sera accordée aux droits essentiels de la jeunesse et des femmes, avec un accent sur la dignité et l'affirmation de leurs droits.



La nouvelle charte, selon elle, privilégiera aussi la jeunesse en tenant compte de la diversité territoriale du Tchad. Elle prévoit la création d'une fonction publique locale, qui recrutera et gérera le parcours professionnel de ses agents, en respectant les principes de transparence et d'efficacité.