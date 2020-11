TCHAD Tchad : La Semaine Nationale de la Citoyenneté est lancée

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 18 Novembre 2020



Sous le thème, « la jeunesse face aux couches vulnérables », elle va s’articuler sur des idéaux tels que : l’assainissement, l’environnement et la promotion de la femme.

La troisième édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté a été lancée le 16 novembre dernier, en présence du secrétaire général adjoint de la commune de la ville Ndjamena, Brahim Maina et du coordonnateur de Réseaux citoyens sans frontières, Mhamat Abakar Moussa. Au cours de cette semaine, il sera question de prôner la citoyenneté et le patriotisme dans la cité capitale, autour des idéaux tels que : l’assainissement, l’environnement et la promotion de la femme. Les leaders des associations des jeunes font partie intégrante de la plateforme de Réseaux citoyens sans frontières, qui, dans ses différents champs d’actions, a pour seul objectif, l’amélioration des conditions de vie des populations. La sécurité routière, domaine qui cause la perte de nombreux Tchadiens chaque année et l’éducation des générations futures, sont des obligations qui intègrent également ce champ d’actions stratégiques.



Ainsi, Réseaux citoyens sans frontières a signé des mémorandums d’entente avec le ministère de l’Education nationale, le ministère de l’Environnement et l’ONAPE, qui sont des opportunités à saisir pour élargir son champ d’actions. De plus en plus des concitoyens sont issus de couches vulnérables, et c’est dans l’optique de leur venir en aide et de mettre la jeunesse face à ses responsabilités qu’un un nouveau virage doit être amorcé. « Ensemble nous devons changer le quotidien des personnes en situation de handicap », a rappelé le coordonnateur de Réseaux citoyens sans frontières, Mhamat Abakar Moussa.



« La jeunesse face au couches vulnérables » sera le thème principal du plan d’action pour l’année 2021. Un mémorandum d’entente sera signé avec le Réseau des Personnes Handicapées du Tchad. Ce partenariat sera axé sur une collaboration bénéfique à toutes les parties. Après le lancement dans le 5ème arrondissement, avec la remise de dons de vivres aux personnes vulnérables et la sensibilisation sur l'importance de scolarisation des filles du quartier Champs de fils, l’opération va se poursuivre en janvier 2021.

Pour le représentant du maire de la ville de Ndjamena, Mahamat Abakar Moussa, la Semaine Nationale de la Citoyenneté a beaucoup évolué à travers des actions concrètes au cours des deux précédentes éditions. Depuis la première édition, la collaboration de toutes les parties prenantes a porté beaucoup de fruits. D’où les encouragements de l'exécutif municipal quant aux actions menées par les jeunes en saison de pluies.





