Tchad : La Sous-Secrétaire générale de l’ONU en visite à la CNDH

Elizabeth Spehar, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies chargée du Bureau d'appui à la consolidation de la paix, a dirigé une mission de donateurs du Fonds de consolidation de la paix (PBF) au Tchad. Elle a rencontré les membres de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) pour renforcer le dialogue sur les enjeux des droits de l’homme et de la paix dans le pays. La réunion, tenue au bureau du président de la CNDH, a porté sur le rôle essentiel des droits humains et les contributions de la société civile à la consolidation de la paix.



Les discussions ont mis en lumière l'importance du respect des droits de l’homme pour prévenir les conflits et favoriser la réconciliation. Elizabeth Spehar a souligné le soutien du fonds aux projets stratégiques du Tchad et a rappelé l’importance de lier droits humains et paix durable. Cette visite s’inscrit dans une série de démarches pour mobiliser des ressources et améliorer les dispositifs de suivi des avancées dans la protection des droits de l'homme et le renforcement de la paix.