Tchad : La Tandjilé Est reçoit d’une ONG des matériels d’hygiène et d’assainissement

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a fait un don de matériels d'hygiène et assainissement ce samedi 18 juillet 2020 à la commune de Laï. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département de Tandjilé Est, Palaï Gentil.



Ce don est composé de 500 bacs à ordure, 500 pelles, 500 pioches, 500 râteaux, et 500 brouettes. Le tout pour un montant de 22 millions de FCFA. Ces outils sont à repartir entre les organisations des jeunes, les associations féminines, les chefs de quartiers et la commune de Laï.



Ces matériels offerts par le PNUD viennent répondre aux besoins exprimés par la commune à travers ces organisations pour assainir la ville de Laï. Le maire de la ville Saou Dono Robert a exprimé sa profonde gratitude au donateur pour ce geste louable qui vient d’ailleurs à point nommé.



Remettant officiellement ce don, le chef de mission du PNUD, Keryang Emmanuel, a exhorté les bénéficiaires à utiliser à bon escient ces matériels pour la propreté de la ville de Laï.



Réceptionnant ces matériels, le chef du département de la Tandjilé Est, Palaï Gentil, a remercié le PNUD tout en rassurant de faire le suivi pour le bénéfice et le bien-être de tous. Très enthousiastes, les bénéficiaires ont promis d'en faire bon usage.