Tchad : La campagne "Iqra'a" organise le 9ème Salon du Livre

Le président du comité d'organisation de l'évènement, Abdalah Al-Khali, a remercié tous les invités pour leur participation et pour avoir répondu à l'invitation. Il a également remercié tous les sous-comités qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Cette année, deux maisons d'édition et quatre librairies scolaires ont participé à l'exposition.



Le discours du coordinateur général de la campagne "Iqra'a" pour la neuvième édition a été prononcé par le professeur Mohammed Ahmed Zayed, qui a souligné les diverses activités de la campagne au cours du mois dernier, rappelant que la campagne "Iqra'a" est une occasion pour les écrivains et les lecteurs de célébrer la Journée mondiale du livre, qui a lieu chaque mois d'avril.



Le parrain de l'événement, le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr. Nourene Souleymane Nourene, a encouragé la campagne "Iqra'a" et ses organisateurs. Il a salué leurs efforts et leur progression régulière, tout en réaffirmant le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.



La cérémonie s'est conclue par l'inauguration officielle du Salon du Livre et une photo de groupe.