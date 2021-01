Tchad : La campagne contre la rougeole va bientôt démarrer

Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Ismaël Barh Bachar, a présidé mardi dernier, une rencontre sur les préparatifs de la campagne contre la rougeole prévue démarrer au cours de la première décade de janvier 2021. Cette réunion, tenue par vidéoconférence, a connu la participation des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé.



Les échanges ont porté sur tous les aspects liés aux préparatifs et sur les dispositions prises pour le début effectif de cette opération. A ce sujet, les membres des différents organes chargés de l’organisation de cette campagne rassurent que, pratiquement tout se passe bien et la date prévue pour le démarrage peut être respectée.



Le directeur général, le Dr Ismaël Barh Bachar a tenu à féliciter et encourager les techniciens pour le travail abattu jusque-là. Il a rappelé aussi le ferme engagement des responsables du département de la Santé publique et de la Solidarité nationale pour le succès de l’opération. Pour mieux conduire les activités de cette campagne, une formation des superviseurs est programmée ce mercredi.