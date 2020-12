Tchad : La campagne contre les violences faites aux femmes a pris fin dans le Sila

La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui s’est notamment poursuivi en province, prend fin aujourd'hui à Kerfi, sous-préfecture de la province du Sila, située à 45 km de Goz Beida. Avant cela, les autorités et les humanitaires ont tenu un meeting mercredi hier mercredi pour faire passer un message à la population.



Le sous-préfet Hissein Ahmat Haliki a livré un message de paix, de cohésion sociale et de cohabitation pacifique entre les autochtones et les réfugiés. Il a adressé ses remerciements aux ONG qui travaillent dans la localité, tout en exhortant les autorités administratives à s'impliquer contre les violences basées sur le genre. Des jeux-concours ont mis fin à la cérémonie.



Pilotée par ONU Femmes, la campagne du secrétaire général de l’ONU, « Tous UNiS, d’ici à 2030, pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes », est une initiative pluriannuelle visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, partout dans le monde. Elle invite les gouvernements, la société civile, les organisations de femmes, les jeunes, le secteur privé, les médias et l’ensemble du système des Nations Unies, à unir leurs forces pour lutter contre l’omniprésence, partout dans le monde, de la violence à l’égard des femmes et des filles. Les 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre du système des Nations Unies se sont déroulés du 25 novembre au 10 décembre.