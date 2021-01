Tchad : La campagne de vaccination contre la rougeole lancée au Mayo Kebbi Ouest

La campagne de vaccination et de riposte contre la rougeole, édition 2021, a démarré ce mardi 12 janvier dans la province du Mayo Kebbi Ouest. C’est le gouverneur Hassan Saline qui a donné le coup d'envoi de cette vaccination à l'école du Centre de Pala.



De l'avis du délégué de la santé de la province du Mayo Kebbi Ouest, le Dr Ali Bafou, la question de l'amélioration de la santé de la population est au cœur des priorités des autorités du pays. Selon lui, cette maladie appelée rougeole tue, rend aveugle ou sourd. Pour cela, le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline demande de faire vacciner tous les enfants de 9 mois à 5 ans, afin de sauver leurs vies et des handicaps inutiles. La supplémentation en vitamine A protège la vue, la peau et tous les organismes des infections, rappelle-t-il.



Quant au déparasitage, il débarrasse les enfants des vers intestinaux et limite aussi l'anémie. Les enfants non vaccinés sont les plus exposés aux complications mortelles, ajoute le gouverneur Hassan Saline, qui à cette occasion, a administré les premières doses de vaccins à quelques enfants présents à la cérémonie.

Cette campagne de vaccination contre la rougeole se déroule du 12 au 18 janvier 2021 dans le Mayo Kebbi Ouest.