Tchad : La campagne de vaccination contre la rougeole lancée dans la Tandjilé

Une cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au Mebendazole a eu lieu ce mardi 12 janvier 2021 à Gabri-nogolo. C'est la première autorité de la Tandjilé, Doudlengar Miayo qui a présidé la cérémonie.

De janvier à novembre 2020, la province de la Tandjilé, à l'instar des autres provinces du pays, a enregistré 711 cas confirmés, avec deux décès sur 8717 cas enregistrés au niveau national. C’est la raison pour laquelle le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers la délégation sanitaire de la Tandjilé, organise cette campagne de vaccination contre la rougeole, couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au Mebendazole.



Le délégué sanitaire provincial de la Tandjilé, le Dr Djoissenabaye Elysée, a, dans son intervention face à la population, rassuré les parents qu'aucun médicament pris par voie orale ou injectable ne peut rendre stérile, à part les contraceptifs qui ont une durée limitée. Il ajoute que la vaccination répétée ne présente aucun risque pour les enfants. Par contre, elle renforce leur système immunitaire, a conclu le Dr Djoissenabaye Elysée.



En lançant officiellement la campagne, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo, invite toute la population à se rendre massivement dans les sites de vaccination avec tous les enfants âgés de 9 à 59 mois. Par la même occasion, Doudlengar Miayo instruit les autorités administratives, traditionnelles et religieuses à s'impliquer fortement pour la réussite de cette opération. Pour joindre l'utile à l'agréable, le gouverneur est passé à l'action en vaccinant un enfant.