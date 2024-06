Tchad : La communauté musulmane de Sarh célèbre la Tabaski dans la ferveur et la communion

La Tabaski commémore la soumission d'Abraham à Dieu, lorsqu'il lui a été demandé de sacrifier son fils Ismaël. Cette fête commémore également le pèlerinage annuel (le hajj) à la Mecque que les musulmans accomplissent.



Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de Sarh, M. Sadadine Oumar Abdelrouldjal, a rappelé aux fidèles musulmans l'origine de cette fête et son importance. Il a souligné qu'un bon musulman doit se caractériser par un comportement exemplaire tout au long de sa vie, en se soumettant aux lois de la République et en cultivant des valeurs telles que la paix, le pardon et la solidarité.



L'imam a également évoqué les maux qui minent la société tchadienne, tels que l'égoïsme, les soulèvements, la destruction des biens publics et privés, la médisance et la corruption. Il a exhorté les fidèles à s'engager résolument dans la lutte contre ces fléaux qui entravent le développement du pays.



La cérémonie s'est achevée par des prières implorant la protection divine sur les autorités du pays et le Tchad tout entier. L'imam a appelé les fidèles à cultiver la paix, le pardon et la cohésion sociale en tout temps et en tout lieu.



La Tabaski est une fête importante pour les musulmans du monde entier. Elle est une occasion de se rassembler en famille, de partager un repas festif et de célébrer leur foi. C'est également un moment de solidarité envers les plus démunis.