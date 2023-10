Tchad : La communauté turque commémore le centenaire de la proclamation de la République de Turquie

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur de la République de Turquie au Tchad, Kemal Kaygisiz, a souligné que la République de Turquie a été édifiée grâce aux efforts du peuple turc, sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk. Elle est devenue un État moderne, prospère, fort et pacifique, fondé sur des principes tels que l'égalité, la liberté, la justice, la laïcité et l'État de droit. L'ambassadeur a également noté que la République de Turquie mène une politique étrangère proactive et humanitaire, jouant un rôle de médiateur clé dans de nombreuses crises régionales et mondiales. Il a souligné que l'Afrique occupe une place essentielle dans cette politique étrangère multidimensionnelle turque. Les liens historiques entre la Turquie et l'Afrique existent depuis l'Empire ottoman et se renforcent constamment.



Les martyrs turcs et le quartier turc d'Abéché illustrent ces liens profonds. En outre, l'ambassadeur a souligné que la République de Turquie offre des opportunités aux étudiants tchadiens, notamment sous forme de bourses du gouvernement turc et d'autres partenariats. Il a annoncé qu'ils ont attribué 22 bourses complètes pour l'année académique 2023-2024 à des étudiants tchadiens, couvrant des études de premier cycle, de maîtrise et de doctorat.