Tchad : La commune du 2ᵉ arrondissement de N'Djamena restaure le samedi de salubrité

Les conclusions de cette réunion sont claires : il est essentiel de métamorphoser l’image de N’Djaména pour la rendre plus accueillante et attrayante, notamment pour les touristes. En réponse à cette nécessité, il a été décidé d’instaurer une journée hebdomadaire dédiée à la salubrité dans toutes les communes, chaque samedi.



C'est ainsi que ce samedi 15 mars a marqué le lancement officiel de cette initiative dans la commune du 2ᵉ arrondissement. L’Exécutif communal a choisi de débuter cette opération au sein même de la commune afin de rendre propre son environnement avant d’étendre cette action aux autres quartiers, garantissant ainsi que l’ensemble de la circonscription profite de cette démarche d’hygiène et d’assainissement.



Le maire du 2ᵉ arrondissement, Kerim Hadji, a affirmé que, désormais, chaque samedi, lui et son équipe se rendront dans différents quartiers de la commune pour veiller à leur propreté. Il a également invité la population à s’impliquer activement dans cette initiative, soulignant que la salubrité est l’affaire de tous et qu’un cadre de vie sain contribue au bien-être collectif.