Tchad : La compagnie culturelle Hadre Dounia clôture la colonie de vacances pour enfants

Après quelques prestations de groupes de danse, cette initiative, menée dans le cadre des activités de la compagnie, offre aux enfants de la ville de N’Djaména, en particulier ceux du 7ème arrondissement, un environnement propice à l'épanouissement, à l'interaction, au partage et à l'apprentissage au sein du Centre Culturel Koulsy Lamko, situé à Habbena.



Cette colonie de vacances, implantée dans le 7ème arrondissement, suscite la fierté de la communauté locale, car elle est la seule du genre dans la ville de N’Djaména. C'est un événement unique qui réunit des enfants de diverses origines sociales et religieuses.



Le Directeur artistique de la compagnie Hadre Dounia, Moulbé Mbaigoto, a partagé des informations sur le financement de leurs activités culturelles, expliquant que les fonds proviennent des activités de la compagnie. Au fil des trois dernières années, le taux de participation des enfants à la colonie de vacances est passé de 7 500 francs CFA à une participation gratuite, attirant plus de 900 enfants la deuxième année et désormais plus de 2 000 enfants cette année.



La cérémonie s'est clôturée en présence du représentant de Madame Le Maire du 7e arrondissement, le conseiller municipal, M. Allasama Assibakreo, qui a félicité la compagnie pour son engagement envers l'avenir des enfants. Les prestations des enfants ont été suivies par des visites des réalisations effectuées par les participants pendant la colonie de vacances, et des attestations de participation ont été décernées aux enfants.