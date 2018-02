Tchad : La confédération syndicale des travailleurs observe une grève illimitée

La Confédération Syndicale des Travailleurs du Tchad et le Bureau National Confédéral (BNC), ont décidé d’appeler tous leurs militants à observer une grève générale et illimitée sur l’ensemble du territoire national.



Cette grève déclenchée ce mardi 30 janvier lors d'une réunion extraordinaire élargie au Conseil Syndical National (CNC), vise à obliger le gouvernement à renoncer à ses « projets macabres. »



Ils accusent le gouvernement de programmer d’une manière délibérée la misère de la population en procédant à l'amputation drastique du salaire des fonctionnaires, l'augmentation du prix de carburant à la pompe et l'interdiction de vente du bois de chauffe.