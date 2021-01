TCHAD Tchad : La douane s’explique sur le blocage des marchandises à Ngueli

Alwihda Info | Par Mahamat Abderamane Ali Kitire - 28 Janvier 2021



Suite à des polémiques sur les réseaux sociaux, le directeur général adjoint de la Douane et des Impôts indirects, Djerambeté Justin, a tenu un point de presse relatif à la situation de blocage des marchandises au port sec de Ngueli.

Des rumeurs circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux, faisant état d'un débrayage dans les activités des importateurs et exportateurs et transitaires, occasionnant un blocus total du port de Ngueli. Les raisons évoquées pour expliquer cette situation seraient l’augmentation généralisée et sans concertation avec les opérateurs économiques des tarifs douaniers, et l'interconnexion des systèmes douaniers tchadiens et camerounais qui sont Sydonia et Camsis, ce qui aurait pour conséquence de renchérir les coûts des marchandises et partant de rendre la vie des citoyens plus chère.



Face à cela, le DGA de la Douane et des Impôts indirects, Djerambeté Justin affirme, au cours d’un point de presse tenu ce 28 janvier, que « la direction générale de la Douane tient à informer et éclairer l'opinion nationale sur les deux points évoqués dans les réseaux sociaux : il s'agit d'augmentation des droits et taxes du blocage des opérations de CDA ». En effet, le premier point concerne l’augmentation générale et sans concertation des tarifs douaniers.



« De façon formelle, les allégations y relatives sont fondamentalement fausses, sinon tendancieuses. Le tarif des douanes est une nomenclature, qui en plus d'un code numérique contient trois colonnes reprenant pour les pays membres de la CEMAC, les taux des droits des douanes communautaires à l'importation. Il n'émane pas des seules autorités tchadiennes encore moins du directeur général du service de la Douane et des Impôts Indirects », déclare Djerambeté Justin Pour le deuxième point relatif au blocage des codes d'accès au système Sydonia, cela est dû au non-respect par les commissaires en douane agréés de leurs engagements vis-à-vis de l'administration alors que cette dernière leur a accordé des facilités dans le cadre du code des douanes et des conventions que l'État a signées avec les partenaires économiques et financiers.



Selon Djerambeté Justin, la nouveauté pour cette année, c’est l’implantation dans Sydonia, de la version 2017 du tarif import. Cette opération a conduit à la transcription intégrale des dispositions douanières des lois des finances dont la principale exigence ressentie par les opérateurs économiques est l'introduction d’une taxe de 15% de l'acompte sur les sociétés pour inciter les opérateurs du secteur informel à basculer dans le formel pour bénéficier de l'ancien taux de 4%. Pour finir, le DGA du service de la Douane et des Impôts indirects reconnait que le Tchad appartient à l'Organisation mondiale du Commerce dont les principes reposent sur la facilitation des échanges économiques. Toutes ces mesures doivent se rendre fluides, à savoir, les opérations des dédouanements pour rassurer les investisseurs et les opérateurs économiques.





