Tchad : "La fédération n'est pas la solution", estime Félix Nialbé

Le Président de l'Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD), Romadoungar Félix Nialbé, a animé une conférence de presse à Sarh le 16 juin 2023. Cette conférence de presse portait sur les promesses du chef de l'État ainsi que sur les questions de sécurité et de cherté de la vie.



D'emblée, le président national de l'URD, Romadoungar Félix Nialbé, a salué l'initiative du président de transition de faire une tournée dans le sud du pays pour écouter et échanger avec les populations locales. En ce qui concerne les promesses faites par le Président de la Transition, Romadoungar Félix a souligné qu'en 16 mois de transition, il n'est pas vraiment évident que toutes ces promesses puissent être réalisées à 100 %.



Abordant les questions de sécurité et du coût de la vie, le président Romadoungar Félix Niabé a constaté que les Tchadiens souffrent depuis un certain temps. L'insécurité sévit dans certaines provinces du pays, tout comme la cherté de la vie qui pèse lourdement sur le budget des ménages.



Il a précisé que l'URD a toujours opté pour un État unitaire fortement décentralisé. Selon lui, le Tchad est en train de se réveiller. "La fédération n'est pas la solution, soyez des jeunes responsables, dignes et faites votre travail avec honnêteté."