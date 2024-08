TCHAD

Tchad : La flambée des prix de la banane met à mal les consommateurs à Ndjamena

Alwihda Info | Par Barra Lutter King - 10 Août 2024

La flambée des prix de la banane à Ndjamena met en évidence la vulnérabilité du Tchad face aux fluctuations des marchés internationaux et à la dépendance aux importations pour certains produits de première nécessité. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la sécurité alimentaire du pays et la nécessité de développer une agriculture plus résiliente. En investissant dans la recherche, en soutenant les petits producteurs et en favorisant la transformation locale des produits agricoles, le Tchad pourrait non seulement réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur mais également créer de nouvelles opportunités économiques.