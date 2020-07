Tchad : La jeune ministre Amina Priscille Longoh entend remettre son département sur les rails

Chefs de services, directeurs techniques et directeurs généraux ont pris part ce mardi 21 juillet 2020 à une réunion de prise de contact autour de la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh.



Après la présentation des responsables de service, cette prise de contact s’est déroulée dans les locaux du ministère de la femme dans un climat de remise à niveau et de mise en garde. Les vieilles habitudes doivent sans doute passer car la jeune ministre instruit au changement et à la continuité.