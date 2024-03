Tchad : La lèpre, un problème de santé publique majeur

Le Dr Mahamat Abakar, coordinateur du Programme National de Lutte contre la Lèpre, a souligné que cette journée vise à sensibiliser la population afin d'éliminer cette maladie. Il a également mentionné que depuis plusieurs décennies, la Fondation Raoul Follereau soutient le ministère dans sa lutte contre la lèpre.



Le choix d'organiser cette conférence-débat à l'IFSIGO a été salué par Togba Emmanuel, surveillant général de cet institut. Les étudiants ont ainsi eu l'opportunité d'en apprendre davantage sur divers aspects liés à cette maladie.



Durant cette conférence-débat, les étudiants ont pu suivre une présentation complète sur le diagnostic de la lèpre. Ils ont ainsi été informés des symptômes neurologiques caractéristiques ainsi que des moyens disponibles pour traiter efficacement cette maladie. De plus, ils ont également été sensibilisés aux mesures préventives essentielles pour limiter sa propagation.



Les complications qui peuvent découler d'une infection par Mycobacterium leprae ont également été abordées lors de cet événement. Il est important pour tous les acteurs du secteur médical d'être bien informés sur ces éventuelles complications pour diagnostiquer rapidement et traiter adéquatement les patients atteints.



Enfin, les données épidémiologiques concernant la prévalence et l'incidence de la lèpre au Tchad ont été présentées aux étudiants.