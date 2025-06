Tchad : La levée des couleurs, un symbole d'engagement à l'hôpital de Moussoro

Sous le ciel matinal, le drapeau a été hissé avec soin, flottant au vent tandis que l'hymne national retentissait. Les visages du personnel reflétaient la détermination et le dévouement, chacun étant conscient de l'importance de son rôle au sein de la communauté.





Le Directeur Mahadi a pris la parole pour encourager et remercier l'ensemble des employés, soulignant l'importance du travail d'équipe et de l'excellence dans les soins prodigués aux patients. Il a également mis en avant les défis à relever et la nécessité d'une collaboration continue pour offrir les meilleurs services possibles.





Cette cérémonie mensuelle a renforcé l'esprit de solidarité au sein de l'hôpital et a rappelé à tous l'importance de leur mission : sauver des vies et apporter un soulagement. C'est dans cette unité et cet esprit de service que l'équipe de l'hôpital Provincial de Moussoro aborde une nouvelle journée, prête à affronter les défis avec courage et compassion.