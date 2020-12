Tchad : La loi sur la création d’une Caisse Nationale d’Assurance Santé adoptée

Le projet de loi portant création d’une Caisse Nationale d'Assurance de Santé été a voté par 155 voix pour, zéro abstention et zéro contre. C’était ce jour au cours d’une plénière dirigée par le président de l’Assemblée nationale, le Dr Haroun Kabadi. La création de la Caisse Nationale d’Assurance Santé permettra de réduire drastiquement voire d’éliminer le paiement direct des usagers qui est une véritable barrière à l’accès aux soins. A cet effet, le dispositif d’assurance santé au Tchad prévoit le mécanisme de tiers payant comme alternatif.



Pour faire face aux multiples défis sanitaires dans les pays en développement, un large consensus s’est établi en faveur de l’instauration de la couverture santé universelle (CSU), comme l’un des meilleurs moyens pour améliorer la situation sanitaire des populations. S’inscrivant dans cette logique, le Tchad, sous l’impulsion du président de la République, Idriss Deby Itno, a adopté en 2015, sa Stratégie nationale de la couverture santé universelle. Celle-ci s’inscrit dans « La vision 2030, le Tchad que nous voulons ».



L’instauration d’une couverture santé universelle selon le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul est un engagement emblématique du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, lors de la campagne présidentielle de 2016 et rappelé dans son discours d’investiture le 08 août de la même année. Aujourd’hui, avec l’adoption de la loi créant la Caisse nationale de santé, le ministre a précisé que c’est un grand pas que le ministère vient de franchir dans le sens de l’instauration de cette couverture santé universelle. Elle qui va permettre aux compatriotes démunis, d’avoir accès aux soins de qualité, sans être mis en difficulté sur le plan financier.



Couverture santé universelle

Avec la Caisse nationale d’assurance santé, le ministre a ajouté que très rapidement, son département va s’atteler pour pouvoir présenter les textes règlementaires de décret au conseil de ministres, afin que le lancement de la distribution des premières cartes des assurés du Tchad soit effectué dans les plus brefs délais. Pour lui, c’est un système qui va permettre de garantir l’équité et de fonctionner sur la base de la solidarité pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades.



A travers cette caisse, l’on assistera à un basculement vers un système de financement de la santé qui sera très innovent, permettant aux nationaux d’être pris en charge, quel que soit leur niveau de vie. « Nous œuvrons avec la coordination de la cellule de la couverture santé universelle pour que l’engagement du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno soit une réalité et une priorité absolue », a déclaré le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.

Après discussions, les députés ont voté le projet de loi portant création d’une caisse nationale d’assurance santé au Tchad par 155 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Le présent projet adopté par les élus du peuple permettra de mettre en place un Organisme de Gestion de l’Assurance Santé au Tchad afin d’assurer une gestion efficace et efficiente des régimes de la couverture santé universelle.