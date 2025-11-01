Tchad : La lutte contre la corruption, un défi majeur pour la gouvernance économique

La richesse du Tchad, principalement issue du pétrole (près de 60 % des revenus de l’État), de l’élevage et de l’agriculture, contraste fortement avec le niveau de vie de la population. Selon la Banque Mondiale, plus de 40 % des Tchadiens vivent encore sous le seuil de pauvreté.







Des rapports d’ONG et d’organismes internationaux indiquent qu'une grande partie des recettes pétrolières n'atteint pas les secteurs prioritaires (santé, éducation, infrastructures), en raison de pratiques de corruption et de détournements.











Depuis 2016, le gouvernement tchadien a multiplié les efforts pour renforcer la transparence :



Création de l’ A gence N ationale d’ I nvestigation F inancière ( ANIF ) et de l’ I nspection G énérale d’ É tat.

2022 : Mise en place de l’ A utorité N ationale de L utte contre la C orruption ( ANLC ).

2023 : Tournant décisif avec la création de l’Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC), une institution dotée d’une autonomie administrative et financière élargie.





L’AILC a pour mission d'enquêter, prévenir, sensibiliser et sanctionner les cas de corruption. Elle dispose d'un pouvoir d’investigation étendu, incluant la possibilité de saisir la justice.







En un peu plus de cent jours d’activité, l’AILC a démontré une volonté de rupture par des actions concrètes :



Récupération : 632 milliards de francs CFA en créances, dont 62 milliards reversés au Trésor public.

Poursuites : Suspension de 52 agents publics et poursuites judiciaires engagées contre 27 d’entre eux.

Biens récupérés : Restitution de 45 véhicules détournés au profit d’institutions publiques.

Révélations : Découverte de détournements atteignant plus de 6 milliards de francs CFA dans des provinces comme le Ouaddaï.





Malgré ces progrès, les défis restent considérables, comme le soulignent les classements internationaux :







Indicateur Score / Classement (2024) Indice de Perception de la Corruption (Transparency International) 20/100 Classement mondial Parmi les 30 pays les plus corrompus du monde





Les principaux freins à l'efficacité des réformes sont l'impunité, le manque de moyens des organes de contrôle et les interférences politiques.







Pour les économistes, la transparence exige également une meilleure gouvernance budgétaire. L’analyste Mahamat Youssouf insiste sur l'importance d'un contrôle citoyen accru et de l’indépendance de la justice, suggérant la publication des audits de gestion des ressources pétrolières comme signal fort.







Parallèlement, la société civile (CTDDH, Transparency Tchad) et les médias jouent un rôle crucial dans la dénonciation des pratiques douteuses et la sensibilisation sur la redevabilité.







En conclusion, la lutte contre la corruption au Tchad est un chantier de longue haleine qui nécessite une volonté politique constante et une culture de l’intégrité durable pour que les richesses du pays profitent réellement à sa population.

