Tchad : La ministre de l'énergie mise sur le renforcement de l'énergie solaire

La réunion s'est déroulée en présence du directeur du ministère, du secrétaire général et des employés du ministère. La ministre a exprimé l'espoir que cette année soit marquée par le bonheur et de nouvelles expériences, et qu'elle contribue au renforcement de l'énergie solaire sur tout le territoire national tchadien. Madame Ndougonna Mbakasse Riradjim a souligné que le peuple tchadien se plaint depuis longtemps de l'insuffisante satisfaction en matière d'électricité. Un comité a donc été créé pour gérer et contrôler l'énergie solaire au Tchad.



Madame Riradjim a partagé la vision du ministère qui vise à résoudre tous les problèmes liés à l'électricité, y compris le changement de certains matériels avant l'arrivée de la période chaude. Elle a souligné l'importance de l'énergie solaire comme élément clé du développement du pays, nécessaire pour éclairer la nation et pour d'autres applications. Elle a affirmé que sans l'énergie solaire, le pays serait plongé dans une obscurité totale, et a rappelé le rôle crucial de l'électricité dans le développement du pays, surtout face aux changements climatiques à venir. Enfin, elle a remercié tous les membres et les employés du ministère pour leur dévouement.