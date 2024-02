Tchad : La nouvelle loi électorale promulguée

La promulgation de cette loi est un événement significatif pour le pays car elle marque une étape importante dans la transition vers une gouvernance démocratique et transparente. Le Code électoral établit les règles et procédures qui régiront les prochaines élections au Tchad. Ce nouveau code électoral vise à garantir l'intégrité des élections et à renforcer la confiance des citoyens dans le système démocratique.



Il définit les critères d'éligibilité aux élections, les procédures d'inscription sur les listes électorales, ainsi que les règles de financement des campagnes politiques.



En adoptant cette loi, le Tchad démontre sa ferme volonté de consolider sa transition vers un régime politique stable basé sur le respect des droits fondamentaux et l'égalité devant la loi. La mise en place d'un cadre juridique solide pour les élections est essentielle pour garantir un processus transparent et impartial qui reflète réellement la volonté du peuple.