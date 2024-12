Tchad : La police municipale de N'Djamena intensifie la lutte contre la vente de produits périmés et prohibés

Le 21 décembre, les forces de police ont saisi 83 sacs de plastiques de 100 kg, 68 sacs de lait de 25 kg et une quantité significative de biscuits et d'autres produits périmés.Ces produits ont été incinérés pour garantir la sécurité publique.





En plus de cette saisie, 1016 cartons de chocolat en sachet, 119 boîtes de chocolat concentré, et 30 sacs de bonbons dont les dates d'expiration étaient atteintes, ont été remis au service d'assainissement par un commerçant pour incinération.



Appel à la Vigilance

Les Autorités Municipales rappellent une fois de plus aux commerçants l'importance de ne pas vendre de produits périmés et prohibés, afin de protéger la santé des consommateurs et de respecter les réglementations en vigueur.