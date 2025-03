Tchad : La police nationale se modernise avec la formation en anglais de ses cadres

Le Général TOUGOUD DIGO MAÏDÉ, Directeur Général de la Police Nationale du Tchad, a pris l'initiative de renforcer les capacités linguistiques des cadres de la police tchadienne en s'engageant pour la formation en langue anglaise. Conscient des enjeux liés à la maîtrise de l’anglais dans le contexte sécuritaire moderne, le Général a décidé de subventionner à hauteur de 50 % les frais de formation pour les Commissaires et leurs adjoints. Cette initiative concerne les agents exerçant dans les différents Commissariats de Sécurité Publique (CSP) de N’Djamena, ainsi que ceux en poste à l’aéroport international Hassan Djamouss. La formation de qualité est assurée par le Centre Américain Happiness, reconnu pour son expertise dans l’enseignement de la langue anglaise. Cela garantit une instruction efficace et adaptée aux besoins des participants. Cet engagement personnel du Général TOUGOUD DIGO MAÏDÉ reflète non seulement sa volonté de moderniser la Police Nationale, mais aussi de doter ses collaborateurs des outils nécessaires pour aborder les défis sécuritaires dans un environnement international. Cela inclut la participation à des forums internationaux, des missions mixtes, et des échanges avec des partenaires étrangers.