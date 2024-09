Tchad : La rentrée scolaire 2024-2025 est plus ou moins effective dans la ville de Sarh

Cette visite a débuté au Lycée Ahmed Mangué 1 et 2, pour se poursuivre au Lycée-Collège St Charles Lwanga, en passant par le Lycée-Collège Chrétien Emmanuel et le Lycée-Collège Féminin. Partout, le constat est presque le même : un engouement notable des élèves et des enseignants, tous prêts pour la reprise des cours. Mme Koumbogo Mala, proviseur du Lycée Ahmed Mangué 1, et le directeur du LCCL, père Beugré Patrick, ont confirmé que leurs élèves ont repris les cours dès le 18 septembre.



Quelques enseignants rencontrés dans les salles du Lycée Ahmed Mangué 2 et du Lycée-Collège Chrétien Emmanuel ont également confirmé la rentrée pédagogique. Pour certains élèves présents, c'est une fierté de pouvoir déjà suivre quelques cours dès le premier jour de la rentrée.



Le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Moyen-Chari, Allagueryam Daninan, a noté que cette visite lui a permis, ainsi qu'à son équipe, de constater de visu certaines réalités sur le terrain. Il compte ainsi corriger quelques failles pour que, d'ici au 1er octobre, tout soit en ordre pour assurer une bonne marche de l'appareil éducatif dans la région.



Le préfet du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina, a quant à lui rappelé le thème de cette rentrée scolaire : « Les défis de l’école tchadienne à l’ère de la 5ème République ». Il a exhorté les autorités éducatives à s'investir pleinement pour la réussite de leurs élèves.