Tchad : La rentrée universitaire lancée à Moundou

Les responsables en charge de l’Université de Moundou ont choisi la date du 2 octobre pour lancer officiellement les activités marquant la rentrée académique 2023/2024. C’est le président dudit Université le professeur Mbaianibeye Jérôme qui a présidé la cérémonie de la reprise des activités académiques 2023 2024, dans l’Amphithéâtre.



Pour le professeur Mbaianibeye Jérôme de rappeler les missions fondamentales de l’université qui sont entre autres la formation initiale, continue et professionnelle, la recherche scientifique, technologique et la valorisation des résultats, la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique, la promotion de la culture et de la citoyenneté et des services de la communauté, pour lui ces missions ne peuvent s’accomplir qu’avec la contribution de toutes les composantes. Le président de l’Université de Moundou demande à tout le monde de faire sien le souci de rendre compte et de l’obligation des résultats ceci, précise-t-il, dans une démarche d’assurance de qualité. Aux étudiants poursuit-il, ils doivent prendre conscience de leur avenir en se mettant résolument au travail sans lequel la réussite n’est pas possible.



Le président de l’Université de Moundou martèle que le respect des textes qui régissent le fonctionnement de l’Université est une obligation pour toutes les composantes, tout comportement contraire a l’éthique et a la déontologie est proscrire. J’invite tous les responsables à divers niveaux d’être à l’écoute des usagers et de travailler dans la cohésion et la synergie d’action pour le bien commun, ceci pour permettre la réussite de l’université.